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    В 25 городах Казахстана не хватает питьевой воды

    2 Мая 2023, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНОРМ – По итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4% и в селах - 94,5%. 100% доступ к услугам водоснабжения имеет городское население в 9 регионах Казахстана. Такие цифры озвучил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из 89 городских населенных пунктов обеспечены 100% централизованным водоснабжением население 64 городов. В рамках поэтапного плана оставшиеся 25 городов (в том числе в этом году 4 города – Шымкент, Талгар, Усть-Каменогорск, Шемонаиха) планируется обеспечить до конца 2025 года», - сообщил министр во время заседания Правительства Казахстана.

    По его данным, наименьший уровень охвата питьевой водой в городах отмечается в Жамбылской области – 91,9%, в селах - в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

    В этом году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено 280 млрд тенге на реализацию 402 проектов. В том числе в городах – 135 проектов на сумму 167 млрд тенге, в селах - 267 проектов на сумму 113 млрд тенге.

    По итогам года планируется обеспечить доступ к услугам водоснабжения в городах - 98,8% и в селах - 96,3%.

    Ранее сообщалось, что всего в Казахстане из 6 295 сел имеют доступ к услугам водоснабжения 4 900 сел. Решение вопроса питьевой воды оставшихся 1 395 сел планируется до конца 2025 года.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Вода
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