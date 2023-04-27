В 2025 году население Казахстана будет обеспечено питьевой водой на 100% - Азимбек Пазылбекулы

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В 2025 году население Казахстана будет обеспечено на 100% качественной питьевой водой. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Пазылбекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2000-х годов ведется работа по обеспечению наших граждан питьевой водой посредством различных программ, таких как «Питьевая вода», «Ақ бұлақ», «Развитие регионов» и т.д. По данным комитета, показатель обеспеченности населения питьевой водой составил 96,8%.

«То есть при общей численности населения страны 19,7 млн ​​человек, водой обеспечено 19,1 млн человек. Остальные 600 тысяч граждан будут обеспечены питьевой водой до конца 2025 года», - сказал Азимбек Пазылбекулы на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам спикера, основные ресурсы пресных подземных вод, а именно 57% расположены в южных районах. Атырауская, Северо-Казахстанская, Мангистауская, Костанайская и Акмолинская области имеют ограниченные ресурсы пресной воды.

«Такая ситуация накладывает на нас особую ответственность при планировании и реализации задач по обеспечению населения качественной питьевой водой, ведь перед нами стоит задача обеспечить 100% населения качественной питьевой водой в 2025 году. Достижение данного показателя планируется в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. В целом, согласно водному кодексу, наше министерство реализует проекты по строительству и реконструкции групповых водопроводов в черте населенных пунктов, а Министерство экологии и природных ресурсов - вне черты населенных пунктов. При этом аппарат Правительства координирует работу двух государственных органов. В настоящее время по поручению Президента создается новый водный кодекс, который планируется внести в Парламент до конца года», - сказал представитель комитета.



