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    В 2024 году расходы социальной сферы достигнут 9,9 трлн. тенге - прогноз Минфина РК

    29 Августа 2023, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Правительстве рассмотрели проект Закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект Закона «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» разработан в соответствии с Бюджетным кодексом на основании Прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект на заседании Правительства.

    Глава Минфина заявил, что параметры бюджета соответствуют установленным бюджетным законодательством правилам по гарантированному трансферту, темпу роста расходов и дефициту бюджета.

    Так, поступления на 2024 год прогнозируются на уровне 20,4 трлн. тенге (2025 год – 20,1 трлн. тенге, 2026 год – 21,2 трлн. тенге).

    «В следующем году из Национального фонда будут привлечены трансферты в объеме 3,6 трлн. тенге (в 2023 году – 4 трлн. тенге). Данные средства будут направлены на реализацию социально-значимых и важных инфраструктурных проектов. Это: модернизация автомобильных дорог, сетей тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство ряда социальных объектов в рамках национальных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    В целом, по его словам, указанные мероприятия соответствуют инициативам и поручениям Главы государства, а также задачам предвыборной программы партии «AMANAT».

    Дефицит бюджета в 2024 году прогнозируется на уровне 2,6% к ВВП со снижением к 2026 году до 2,3% к ВВП.

    Расходы бюджета на 2024 год с учетом доходов и дефицита планируются с увеличением на 1,5 трлн. тенге по отношению к 2023 году и составят порядка 24 трлн. тенге.

    Основная доля расходов бюджета приходится на социальную сферу и составляет 41% от общих расходов бюджета. В 2024 году расходы социальной сферы прогнозируются с увеличением на 1,4 трлн. тенге по отношению к 2023 году, достигнув 9,9 трлн. тенге.

    Основными факторами роста расходов являются:

    - индексация социальных выплат: пенсии, пособия, стипендии;

    - приостановление пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года;

    - увеличение периода по уходу за ребенком до 1,5 лет;

    - увеличение количества грантов и размера стипендий;

    - увеличение оплаты труда гражданских служащих, количества педагогов дошкольного обучения и воспитания;

    - увеличение охвата населения медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом роста численности населения и количества больных.

    На поддержку развития реального сектора экономики на 2024 год предусмотрено 2,8 трлн. тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минфин РК
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