В 2023 году в рамках региональных карт занятости планируют трудоустроить около 948 тысяч казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра РК Алтай Кульгинов провел совещание по вопросам реализации мер по обеспечению занятости населения, в ходе которого министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова доложила о проводимой в этом направлении работе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В мероприятии приняли участие вице-министры труда и социальной защиты населения, национальной экономики, финансов, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития, просвещения, информации и общественного развития, а также заместители акимов городов республиканского значения и областей.

Открывая работу совещания, Алтай Кульгинов напомнил, что Главой государства перед исполнительными органами была поставлена задача по трудоустройству до 2029 года 3,3 млн человек, в том числе 2,3 млн человек из числа молодежи.

Он также отметил, что в этом году будет продолжена работа в рамках реализации инициативы Президента по созданию 100 рабочих мест на 10 тысяч населения.

О мерах по обеспечению занятости населения проинформировала Тамара Дуйсенова. Глава Минтруда сообщила, что уже утверждены 20 региональных карт занятости населения.

«В 2023 году в рамках региональных карт планируется трудоустроить 947,8 тысяч человек, в том числе: 70,2 тысяч человек будут трудоустроены в рамках реализуемых нацпроектов; 161 тысяч человек – на субсидируемые рабочие места; 341,8 тысяч человек – в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тысяч населения»; 320,4 тысяч человек – на свободные вакансии, представленные работодателями; оставшиеся 54,3 тысяч человек – в рамках программ развития областей, микрокредитования и других», – сказала Тамара Дуйсенова.

Министр также сообщила, что с начала года по республике трудоустроено 97,9 тысяч человек, в том числе: 61 тысяч человек охвачены активными мерами занятости; 24,3 тысяч трудоустроены на свободные вакансии; 11,8 тысяч – в рамках частных инициатив; 743 – в рамках реализации нацпроектов.



