В 2023 году на весенне-полевые работы выделяется 413 тысяч тонн дизтоплива - Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по обеспечению весенне-полевых работ горюче-смазочными материалами доложил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году на весенне-полевые работы выделяется 413 тысяч тонн дизельного топлива. Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей приняты следующие меры: в феврале-мае с равномерной выборкой топлива утвержден график весенне-полевых работ на 2023 год», - сказал Болат Акчулаков.

По данным ведомства, стоимость дизтоплива составит 222 тысяч тенге за тонну или 184 тенге за литр.

На сегодня получены отдельные ПИН-коды для дизельного топлива сельхозтоваропроизводителей (СХТП). Обеспечено создание операторами СХТП отдельного виртуального склада для дизельного топлива СХТП в системе ИС ЭСФ.

«Стоимость доставки дизтоплива от нефтеперерабатывающих заводов до сельхозтоваропроизводителей определяется самостоятельно оператором. НПЗ готовы начать отгрузку дизтоплива, как только операторы СХТП завершат подписание договоров, заявок, оплаты и поставят вагоны-цистерны на НПЗ. В целом все запланированные объемы для СХТП выполняются в полном объеме, вопрос находится на постоянном контроле Министерства энергетики РК и АО «НК «КазМунайГаз», - добавил Болат Акчулаков.

Фото: news.sky.com



