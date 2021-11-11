В 2022 году в Нур-Султане построят еще 10 тыс социальных квартир

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что в следующем году будет построено 10 тысяч социальных квартир, передает МИА «Казинформ».

«Столица за последние годы продолжает обновлять свой рекорд по объему строительства социального жилья. Данную планку мы будем держать и дальше. Для того чтобы в следующем году также построить существенное количество доступного жилья, заранее начали готовить задел: это подготовка участков, проектно-сметной документации, непосредственно само строительство с подведением инженерных сетей и благоустройства территории.

По поручению Главы государства ведем системную работу по увеличению объема доступного льготного жилья.

К примеру, в следующем 2022 году планируем построить также не менее 10 тыс социальных квартир. Районы развиваем согласно концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Это когда социальные объекты расположены в шаговой доступности. К примеру, в 2018 году было построено 1 800 соцквартир, в 2019 году – 2 900, то уже в 2020 году построили 7 тыс соцквартир. В этом году данную планку доведем до 10 тыс льготных квартир. Столько же построим и в следующем году.

Помимо увеличения объема строительства доступного жилья, также работаем над совершенствованием жилищных программ: значительно расширили категорию участников, увеличили размер жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге.

Кроме того, в октябре текущего года запустили специальную жилищную программу для молодежи. Данная жилищная программа льготного социального кредитования предназначена для молодых специалистов столицы. (в возрасте до 36 лет).

Также продолжаем программу «Арендное жилье для работающей молодежи», которая были инициирована Елбасы», - написал Алтай Кульгинов.