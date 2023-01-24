В 2022 году спасены 96% беременных и рожениц в критическом состоянии - Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в Казахстане отмечалось значительное сокращение материнской смертности – более чем в 3,2 раза, уровень младенческой смертности стал сопоставим с допандемийным уровнем, снизился на 6,0% в сравнении с 2021 годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Данные показатели были достигнуты благодаря принятым комплексным мерам по ряду направлений. Так, был усилен охват дородовым наблюдением, который составил 99,2 %, ранний охват беременных женщин до 12 недель повысился на 5% и составил 89,5%, охват пренатальным УЗИ-скринингом увеличился на 5%, биохимическим скринингом на 10%, также был повышен охват детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингом до 81 %.

Для оказания квалифицированной медпомощи беременным и новорожденным были организованы 18 Центров охраны плода, обучено более 150 УЗИ специалистов по пренатальной диагностике.

В течение года c целью снижения заболеваемости и смертности матерей специалистами Министерства осуществлялся ежедневный мониторинг беременных, рожениц и родильниц, находящихся в критическом состоянии.

В 2022 году совместно с профессорами и ведущими профильными специалистами научных и республиканских клиник с использованием ресурсов «Национального координационного центра экстренной медицины» было оказано 1391 медицинских услуг 910 женщинам с осложненным течением беременности и родов. Санитарной авиацией было выполнено 200 вылетов; прооперировано на месте 21 женщина, 180 пациентов в тяжелом состоянии транспортированы в областные и республиканские клиники.

В результате принятых мер 1237, или 96%, женщин, находящихся в критическом состоянии были спасены.

На протяжении последних 5 лет в стране наблюдается рост рождаемости, достигший своего пика в 2021 году, когда родилось 446 тысяч детей, в 2022 году на свет появилось 412 тысяч младенцев.

С развитием неонатальной хирургии и трансферта этих технологий в регионы выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86%. В среднем, ежегодно 1500 новорожденных с врожденными пороками получают оперативное лечение.

В оказании медицинской помощи детскому населению страны задействованы 3 232 врача педиатра, 773 неонатолога и 1 395 детских анестезиологов-реаниматологов.

Казахстан является единственным государством в Центральной Азии, где проводятся кардиохирургические операции с рождения.

В 2022 году проведено более 1800 операций на открытом сердце детям с врожденными пороками сердца, из них 75% проведены детям до года жизни.

С привлечением зарубежных специалистов из Германии и Турции в рамках мастер-класс прооперировано 24 ребенка со сложными пороками.

В наиболее тяжелых случаях, для спасения жизни детей, в Казахстане реализованы телемедицинские технологии и медицинская авиация.

Выполнено 497 вылетов санавиации из них 271 вылет к новорожденным, оказана медицинская помощь 1072 детям.

Напомним, что в соответствии с поручением Главы государства будет утверждена Концепция по охране материнства и детства в Республике Казахстан.

В ближайших планах Министерства здравоохранения - внедрение нового Стандарта организации оказания неонатальной помощи и актуализация клинических протоколов диагностики и лечения по родовспоможению и детству.

Также министерством рассмотрен вопрос строительства 11 современных перинатальных центров, в этой связи будет начата работа по разработке проектно-сметной документации.

Кроме того, в настоящее время идет работа над созданием 5 межрегиональных центров детской кардиохирургии на базе функционирующих клиник, что позволит повысить доступность кардиохирургических операций детям.

Планируется открытие 13 центров раннего вмешательства, 17 районных и 6 областных реабилитационных центров для детей.



