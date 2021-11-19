В 2021 году проведена эффективная работа по реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС — Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в итоговом заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) под председательством Казахстана в текущем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Глава Правительства отметил эффективность работы по реализации приоритетных направлений председательства РК в ЕАЭС, обозначенных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в начале года.

Премьер-Министр подчеркнул, что в текущем году проделана значительная работа по активизации промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. По итогам первого полугодия объем промышленного производства ЕАЭС составил $620 млрд, что на 4,4% выше аналогичного периода 2020 г. Объем взаимной торговли промежуточными товарами вырос на 40% до $20,3 млрд. С начала года в Казахстане зарегистрировано 1172 новых совместных предприятия с участием бизнеса государств-членов ЕАЭС (+9%).

Глава Правительства отметил большую работу в рамках ЕАЭС по выявлению и устранению барьеров во взаимной торговле. К настоящему времени устранено 80% барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Объем взаимной торговли в ЕАЭС за 9 месяцев т.г. составил $52 млрд и увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В рамках развития транзитно-транспортного потенциала ЕАЭС в т.г. утверждена Дорожная карта по реализации транспортной политики на 2021-2023 годы, предусматривающая мероприятия по интеграции транспортных комплексов стран-участниц объединения. За 10 месяцев т.г. через Казахстан в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено 883,2 тыс. ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай по сравнению с аналогичным периодом вырос на 36% и составил 604,5 тыс. ДФЭ.

В качестве примеров продуктивного сотрудничества стран ЕАЭС в цифровизации А. Мамин назвал проекты «Цифровые транспортные коридоры», «Унифицированная система поиска «Работа без границ», приложение «Путешествую без COVID». Отмечена необходимость реализации новых цифровых инициатив по созданию эффективных инструментов в сфере экономической интеграции.

А. Мамин подчеркнул, что работа по развитию приграничной торговой инфраструктуры, наряду с последовательным восстановлением экономик основных торговых партнеров ЕАЭС, стала фактором резкого восстановления показателей внешней торговли Евразийского экономического союза. Объем внешней торговли стран ЕАЭС в январе-сентябре т.г. составил $596 млрд, что на 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Участники заседания утвердили План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС на 2021-2024 годы для решения ситуации на общем рынке отходов и лома черных и цветных металлов ЕАЭС.

Подписано Соглашение о порядке обмена в рамках ЕАЭС сведениями, входящими в состав кредитных историй. Поддержана инициатива казахстанской стороны о расширении перечня товаров для применения сертификатов о происхождении серийной продукции. Данное решение позволит казахстанским предприятиям сократить административные издержки.

В заседании приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси — Роман Головченко, России — Михаил Мишустин, Узбекистана — Абдулла Арипов, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана — Акылбек Жапаров, премьер-министр Кубы Крус Мануэль Марреро выступил с видеообращением. В рамках визита в г. Ереван Аскар Мамин провел двусторонние переговоры с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным и Премьер-Министром Беларуси Романом Головченко.



