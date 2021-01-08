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    В 2020 году проведен ремонт более 900 объектов Вооруженных сил

    8 Января 2021, 22:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках содержания и развития инфраструктуры Вооруженных сил Казахстана в 2020 году был реализован ряд новых проектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Впервые в рамках благоустройства военных городков установлены 19 спортивных и 9 детских игровых площадок. Это позволило повысить комфортность проживания семей военнослужащих, в том числе в отдаленных гарнизонах.

    На заводах в городах Семей и Алматы запущены две линии производства сетчатых 3D панелей для оборудования ограждения. Ориентировочная производительность объектов составляет 4 400 панелей или 11 000 метров ограждений в месяц.

    В Алматинском, Жамбылском, Карагандинском и Семейском гарнизонах сформировано четыре ремонтно-восстановительных взвода. Благодаря деятельности этих подразделений в 2020 году удалось получить экономию 105 млн тенге, а также значительно повысить качество и сроки выполнения работ.

    В целях сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также оптимизации затрат по выработке тепловой энергии, в Алматы запущен проект по переводу двух котельных на газовое обслуживание. Это позволит ежегодно экономить около 500 млн тенге.

    В 2020 году был выполнен текущий ремонт более 900 объектов, что на 88% больше показателей 2019 года. Это объекты хранения вооружения, боеприпасов и военного имущества, здания административного и жилого назначения, сети канализации, водоснабжения, газификации и другие коммуникации.

    С местными исполнительными органами Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей прорабатывается вопрос о выделении земельных участков для самостоятельной добычи грунта и песка, используемых при обваловании мест хранения боеприпасов. Ожидается, что это существенно сократит расходы на закуп материалов.

    В проведении текущего ремонта дорог и дорожных покрытий показатель увеличен на 49 %. Так, в текущем году уложено 188,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия и установлено более 11 тысяч погонных метров бордюров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия
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