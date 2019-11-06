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    В 2020 году Правительство внесет в Парламент 16 законопроектов

    6 Ноября 2019, 11:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен План законопроектных работ Правительства на 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Вице-министр юстиции Наталья Пан доложила, что проект Плана законопроектных работ Правительства на 2020 год разработан с учетом стратегических установок Елбасы Нурсултана Назарбаева и поручений Президента Касым-Жомарта Токаева. Документ предусматривает разработку 16 законопроектов, которые направлены на дальнейшее развитие сферы социального обеспечения, физической культуры и спорта, контроля специфических товаров, жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, визуальной информации и др.

    Запланированные законопроекты полностью коррелируются с Общенациональным планом мероприятий по реализации Послания Президента К. Токаева и нацелены на совершенствование правовых отношений в важных для населения сферах.

    «Министерству юстиции совместно с отраслевыми госорганами необходимо уделить особое внимание качеству вносимых законопроектов», - сказал А. Мамин.

    Автор:

    Правительство РК Минюст
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