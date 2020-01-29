В 2019 году казахстанские банки были оштрафованы на 18 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о выявленных в 2019 году в действиях банков второго уровня, нарушениях по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Агентства, в 2019 году в отношении банков в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг применено 294 меры воздействия, в том числе: 32 административных штрафа, 259 рекомендательных мер надзорного реагирования; 3 письменных предписания.

Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются следующие порядки, которые связаны с осуществлением: обслуживания банковских займов; платежей и переводов денег; обслуживания банкоматов и банковских счетов.

За последний период наблюдается ежегодная тенденция по увеличению количества принятых мер воздействия в отношении банков, отметили в регуляторе.

Количество мер воздействия и санкций (штрафов), принятых в отношении банков в 2019 году, в разрезе банков приведено в таблице:

Наименование банка

В % от общего

количества

Количество мер

АО «Народный банк Казахстана»

23,81%

70

АО «ForteBank»

11,22%

33

ДБ АО «Сбербанк России»

8,84%

26

ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

8,16%

24

АО «Kaspi Bank»

7,82%

23

АО «Евразийский банк»

6,12%

18

ДБ АО «Альфа-Банк»

5,78%

17

АО «АТФ Банк»

5,78%

17

АО «Банк Центр Кредит»

5,78%

17

АО «Казпочта»

3,74%

11

АО «Нурбанк»

3,06%

9

АО «Asia Credit Bank»

2,72%

8

АО «First Heartland Jysan Bank»

2,04%

6

АО «Банк Kassa Nova»

1,02%

3

АО «АТФ Банк»

1,02%

3

АО «Altyn Bank»

1,02%

3

АО «Жилищный сберегательный банк Казахстана»

0,68%

2

АО ДБ «Альфа-Банк»

0,34%

1

АО «Bank RBK»

0,34%

1

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

0,34%

1

АО «Tengri Bank»

0,34%

1

Всего

100,00%

294

В 2019 году общая сумма вынесенных административных штрафов в отношении банков составила 18 251 237,05 тенге.

Основные нарушения, допущенные банками, по которым предусмотрена административная ответственность: предоставление сведений о субъекте кредитной истории в кредитное бюро без его согласия;

С 1 января 2020 года функции по обеспечению надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг от Национального банка и его территориальных филиалов переданы в Агентство, в регионах Казахстана – в управления региональных представителей Агентства.

В этой связи потребители финансовых услуг в случае нарушения своих прав вправе обратиться в Агентство, Общественную приемную при Агентстве, в регионах – по территориальной принадлежности в Управления региональных представителей Агентства, а также можно обратиться к банковскому омбудсмену.



