В 2019 году казахстанские банки были оштрафованы на 18 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о выявленных в 2019 году в действиях банков второго уровня, нарушениях по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным Агентства, в 2019 году в отношении банков в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг применено 294 меры воздействия, в том числе: 32 административных штрафа, 259 рекомендательных мер надзорного реагирования; 3 письменных предписания.
Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются следующие порядки, которые связаны с осуществлением: обслуживания банковских займов; платежей и переводов денег; обслуживания банкоматов и банковских счетов.
За последний период наблюдается ежегодная тенденция по увеличению количества принятых мер воздействия в отношении банков, отметили в регуляторе.
Количество мер воздействия и санкций (штрафов), принятых в отношении банков в 2019 году, в разрезе банков приведено в таблице:
Наименование банка
В % от общего
количества
Количество мер
АО «Народный банк Казахстана»
23,81%
70
АО «ForteBank»
11,22%
33
ДБ АО «Сбербанк России»
8,84%
26
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
8,16%
24
АО «Kaspi Bank»
7,82%
23
АО «Евразийский банк»
6,12%
18
ДБ АО «Альфа-Банк»
5,78%
17
АО «АТФ Банк»
5,78%
17
АО «Банк Центр Кредит»
5,78%
17
АО «Казпочта»
3,74%
11
АО «Нурбанк»
3,06%
9
АО «Asia Credit Bank»
2,72%
8
АО «First Heartland Jysan Bank»
2,04%
6
АО «Банк Kassa Nova»
1,02%
3
АО «АТФ Банк»
1,02%
3
АО «Altyn Bank»
1,02%
3
АО «Жилищный сберегательный банк Казахстана»
0,68%
2
АО ДБ «Альфа-Банк»
0,34%
1
АО «Bank RBK»
0,34%
1
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
0,34%
1
АО «Tengri Bank»
0,34%
1
Всего
100,00%
294
В 2019 году общая сумма вынесенных административных штрафов в отношении банков составила 18 251 237,05 тенге.
Основные нарушения, допущенные банками, по которым предусмотрена административная ответственность: предоставление сведений о субъекте кредитной истории в кредитное бюро без его согласия;
С 1 января 2020 года функции по обеспечению надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг от Национального банка и его территориальных филиалов переданы в Агентство, в регионах Казахстана – в управления региональных представителей Агентства.
В этой связи потребители финансовых услуг в случае нарушения своих прав вправе обратиться в Агентство, Общественную приемную при Агентстве, в регионах – по территориальной принадлежности в Управления региональных представителей Агентства, а также можно обратиться к банковскому омбудсмену.