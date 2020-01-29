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    В 2019 году казахстанские банки были оштрафованы на 18 млн тенге

    29 Января 2020, 17:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о выявленных в 2019 году в действиях банков второго уровня, нарушениях по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Агентства, в 2019 году в отношении банков в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг применено 294 меры воздействия, в том числе: 32 административных штрафа, 259 рекомендательных мер надзорного реагирования; 3 письменных предписания.

    Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются следующие порядки, которые связаны с осуществлением: обслуживания банковских займов; платежей и переводов денег; обслуживания банкоматов и банковских счетов.

    За последний период наблюдается ежегодная тенденция по увеличению количества принятых мер воздействия в отношении банков, отметили в регуляторе.

    Количество мер воздействия и санкций (штрафов), принятых в отношении банков в 2019 году, в разрезе банков приведено в таблице:

    Наименование банка

    В % от общего

    количества

    Количество мер

    АО «Народный банк Казахстана»

    23,81%

    70

    АО «ForteBank»

    11,22%

    33

    ДБ АО «Сбербанк России»

    8,84%

    26

    ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

    8,16%

    24

    АО «Kaspi Bank»

    7,82%

    23

    АО «Евразийский банк»

    6,12%

    18

    ДБ АО «Альфа-Банк»

    5,78%

    17

    АО «АТФ Банк»

    5,78%

    17

    АО «Банк Центр Кредит»

    5,78%

    17

    АО «Казпочта»

    3,74%

    11

    АО «Нурбанк»

    3,06%

    9

    АО «Asia Credit Bank»

    2,72%

    8

    АО «First Heartland Jysan Bank»

    2,04%

    6

    АО «Банк Kassa Nova»

    1,02%

    3

    АО «АТФ Банк»

    1,02%

    3

    АО «Altyn Bank»

    1,02%

    3

    АО «Жилищный сберегательный банк Казахстана»

    0,68%

    2

    АО ДБ «Альфа-Банк»

    0,34%

    1

    АО «Bank RBK»

    0,34%

    1

    АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

    0,34%

    1

    АО «Tengri Bank»

    0,34%

    1

    Всего

    100,00%

    294

    В 2019 году общая сумма вынесенных административных штрафов в отношении банков составила 18 251 237,05 тенге.

    Основные нарушения, допущенные банками, по которым предусмотрена административная ответственность: предоставление сведений о субъекте кредитной истории в кредитное бюро без его согласия;

    С 1 января 2020 года функции по обеспечению надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг от Национального банка и его территориальных филиалов переданы в Агентство, в регионах Казахстана – в управления региональных представителей Агентства.

    В этой связи потребители финансовых услуг в случае нарушения своих прав вправе обратиться в Агентство, Общественную приемную при Агентстве, в регионах – по территориальной принадлежности в Управления региональных представителей Агентства, а также можно обратиться к банковскому омбудсмену.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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