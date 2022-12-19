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    В 20 городах Казахстана начнутся работы по подключению мобильной сети 5G - министр

    19 Декабря 2022, 17:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что в стране разрабатывается новый национальный проект по повышению качества интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках национального проекта предусмотрены мероприятия по обеспечению населенных пунктов, автодорог широкополосным интернетом и улучшению их качества. Цель проекта - обеспечение телекоммуникационной инфраструктурой с подключением к интернету 100 Мбит/с», - сказал Б. Мусин на правительственном часе в Мажилисе.

    По его словам, в 2027 году уровень подключения широкополосного интернета к домашним сетям достигнет 100 процентов, а также технологии 5G по республике - 75 процентов. А в экономике показатель корреляции в валовом внутреннем продукте достигает 2 процентов.

    «Одно из главных мероприятий в рамках нацпроекта - доставка оптики до 3 тысяч населенных пунктов. Совместно со Всемирным банком мы будем предоставлять специальные гранты для субсидирования малых и средних операторов на поставку интернета, то есть на возмещение затрат», - сказал министр.

    Следующим мероприятием является проведение волоконно-оптических работ вдоль республиканских и областных дорог.

    «На основе этой инфраструктуры будет обеспечен широкополосный мобильный интернет, то есть 4G. В 20 городах будет начато внедрение и строительство сетей мобильной связи 5G. Для стимулирования операторов страны к инвестированию в технологии 4G, 5G будут проведены мероприятия по обнулению ставок оплаты за них. В этой связи на территории страны до 2027 года будет установлено более 3 с половиной тысяч базовых станций», - пояснил Багдат Мусин.


    Фото:gov.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Интернет Цифровой Казахстан
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