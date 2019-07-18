В 2 раза увеличить переработку зерновых намерены в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В числе приоритетов работы аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов назвал переработку продукции сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчете перед депутатами областного маслихата глава региона рассказал,как работают новые перерабатывающие предприятия и об объемах произведенной впервом полугодии сельхозпродукции.

«Я всегда говорил: то, что производим, должны сами же и перерабатывать»,- отметил аким области.

На бывшем «Биохиме» сейчас работают более 400 человек. Там наладилипроизводство крахмала и клейковины, к концу года начнут производить биоэтанол.С начала года завод выпустил продукции на 2,2 млрд тенге. Это в 5 раз выше, чемв полугодии прошлого года.

Запущенный в мае завод по производству комбикормов ТОО «KAZMEAL» будет перерабатыватьдо 360 тыс. тонн зерновых. Продукция обоих заводов экспортоориентирована.

«Только за счет ввода этих двух предприятий доля переработки зерновых вотрасли сельского хозяйства вырастет до 33 %. В прошлом году она составляла14%. Это хорошие примеры, но работу в этом направлении необходимо усилить сучетом поручений Главы государства», - отметил К. Аксакалов.

Производить сельхозпродукцию в регионе намерены еще больше. По итогамгода ожидают прирост объемов производства мяса, молока и яиц от 2 до 5%.

«Этому будет способствовать функционирование на территории области 80молочно-товарных ферм, возобновил работу мясокомбинат. Наш регион находится натретьем месте среди регионов республики по объему производства яиц», -подчеркнул аким области.