В 2 раза снизился уровень коррупции в сфере образования Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области усилят борьбу с коррупцией и повысят ответственность акимов районов, городов и руководителей управлений. Об этом сегодня на прошедшем совещании по вопросам профилактики и недопущению коррупционных правонарушений сообщил аким области Жансеит Туймебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Глава региона напомнил, что в отношении должностных лиц, допустивших коррупционные правонарушения, будут приниматься самые строгие меры.

В ходе совещания с докладом выступил руководитель государственно-правового отдела аппарата акима Туркестанской области Н.Ешенкулов. Он отметил, что в области продолжается работа по пресечению и ограничению проявлений коррупции.

За 8 месяцев текущего года в области зарегистрировано 170 фактов коррупции, в том числе 25 государственных служащих местных исполнительных органов обвиняются в коррупционных правонарушениях. Тем не менее за последние годы наблюдается снижение фактов коррупции среди сотрудников местных исполнительных органов. Так, если в 2016 году было зарегистрировано 44 случая, то в 2017 году - 40. Отметим, основная часть преступлений, связанных с коррупцией, приходится на Сарыагашский, Сайрамский и бывший Мактааральский районы. В отношении сотрудников аппарата акима районов зарегистрировано 7 случаев, в отношении акимов выявлено 6 фактов коррупции.

Несмотря на проводимую работу, факты коррупции часто встречаются в сфере образования. По словам заместителя руководителя областного управления образования А.Садыковой, в целях профилактики коррупции в регионе управлением приняты меры по цифровизации ряда услуг. К примеру, проводится автоматизация процесса постановки на очередь и направления в дошкольные образовательные организации. На сегодняшний день более 12 тыс детей зачислены в детские сады. Таким образом, уменьшено влияние человеческого фактора, все заявки сортируются в электронном виде. Более того, система jumys.sitcen.kz внедрена во всех 902 школах области. 54 868 учащихся зачислены в 1 класс в электронном виде. С помощью системы на работу принято более 320 учителей.

Также рассматривается предложение об исключении из компетенции директоров школ возможность решения вопросов приема на работу технических работников, передав данную компетенцию в аутсорсинг.

Согласно информации, распространенной пресс-службой акима области позже со ссылкой на руководителя областного управления образования Исатая Сагиндикова, за 8 месяцев 2018 года на территории области зарегистрировано 6 коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами образовательных учреждений. Среди них - директора 4 школ. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в результате проведенной специальной работы ситуация в регионе значительно улучшилась, а коррупционные преступления уменьшились практически в 2 раза. К примеру, за 8 месяцев 2017 года было зарегистрировано 11 случаев коррупции.

Также на совещании обсудили нарушения в сферах земельных отношений и государственных закупок, было сказано о необходимости усиления работы комиссии по борьбе с коррупцией.

Подводя итоги совещания, Ж.Туймебаев поручил акимам районов, городов и руководителям управлений усилить борьбу с коррупцией.

«Коррупция - это эпидемия общества. Поэтому необходимо продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры среди населения, проводить культурно-просветительскую работу в организациях образования. При антикоррупционной комиссии должна быть создана рабочая группа для проведения внутренней аналитической работы. Государственные учреждения должны быть открытыми и прозрачными, оказывать качественные услуги», - сказал Ж.Туймебаев.