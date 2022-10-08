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    В 2,5 раза увеличить посевные площади сахарной свеклы планируют в Жетысуской области

    8 Октября 2022, 15:28

    ЖАЛБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В 2,5 раза увеличить площади посева сахарной свеклы планируют к 2026 году в Жетысуской области. В этом году регион засеял корнеплод на 6 тыс. гектарах. С состоянием сахарной отрасли ознакомился министр сельского хозяйства во время своей рабочей поездки в регион. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Ербол Карашукеев объехал поля крестьянского хозяйства «Кызылшокы», которое засеяло сахарной свеклой 300 га земли и успешно применяют дождевальные установки, почти столько же засеяло КТ «Хильниченко и К», где тоже побывал министр. Фермеры говорят о высоком проценте износа техники. Больше половины свеклоуборочных комбайнов в регионе в неудовлетворительном состоянии.

    Министр отметил, что в рамках проводимой работы по совершенствованию системы субсидирования рассматривается предложение по увеличению норматива субсидирования до 50% на свекловодческую технику.

    «Дополнительно хочу сказать, что по просьбе самих свекловодов в рамках пересмотра господдержки планируется увеличить стоимость тонны сданной на переработку сахарной свеклы со следующего года до 40 тысяч тенге благодаря увеличению нормы субсидирования с 15 до 25 тысяч тенге, что будет являться стимулом для свекловодов. Тем самым рентабельность сахарной свеклы будет доведена до уровня таких культур, как кукуруза, рапс и соя», - добавил Ербол Карашукеев.

    А вот Коксуский сахарный завод уже принял около 24,7 тысячи тонн сахарной свеклы и уже на следующей неделе начнет выпускать из этого сырья сахарный песок. С работой предприятия ознакомился Ербол Карашукеев. Сырье на предприятие поставляют крестьянские хозяйства со всех районов Жетысуской области. С прошлого года завод перешел на круглогодичный сезон работы. Благодаря этому в этом году предприятие поставит на рынок Казахстана 48 тысяч тонн сахара.

    Мнением о перспективах развития сахарной отрасли в регионе поделились сами аграрии. На встрече министра с сельхозтовапроизводителями обсудили проблемные вопросы сферы. Важно, чтобы сахарные заводы могли самостоятельно выращивать сладкий корнеплод. Не менее актуален вопрос соблюдения агротехнологий, который напрямую способствует росту урожайности, а значит и прибыли.

    В рамках реализации комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года посевные площади культуры планируется увеличить до 38 тысяч га.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Сельское хозяйство Жетысуская область Сахар
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