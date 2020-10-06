В 2,3 раза увеличивается финансирование аграрной науки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Финансирование аграрной науки увеличивается. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе онлайн-брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр, Глава государства в своем Послании народу поставил ряд задач перед АПК, в числе которых развитие аграрной науки и подготовка специалистов.

«На сегодняшний день значительное количество фермеров в мире разоряются по причине нехватки знаний. Это связано как с отсутствием возможности обучатся и повышать квалификацию, так и с развитием самой аграрной науки. Для решения этих проблемных вопросов в нашей республике пересмотрены подходы к предоставлению услуг по распространению знаний для субъектов АПК. В этих целях трансформирована структура дочерних организаций НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», которая сейчас соответствует требованиям международных стандартов и ориентированности на потребности бизнеса. На базе научно-исследовательских институтов, опытных станций, опытно-производственных хозяйств созданы 22 центра распространения знаний, также организованы постоянные консультационные центры. Ведется работа по обеспечению достаточности финансирования аграрной науки. Так, в текущем году Высшей научно-технической комиссией при Правительстве одобрен общий объем по программно-целевому финансированию на предстоящие 3 года в сумме 50,4 млрд тенге. Это в 2,3 раза больше по сравнению с предыдущим трехлетним периодом. На эти средства планируется разработать 36 научно-технических программ по 10 приоритетным направлениям исследований», – сказал С.Омаров.

Министр также подчеркнул, что для обеспечения востребованности бизнесом отечественных научных исследований, решения проблемы дефицита профессиональных кадров создана вся необходимая нормативно-правовая основа. Так, присвоен статус исследовательских университетов двум крупным аграрным ВУЗам – Казахскому национальному аграрному университету и Казахскому агротехническому университету им. Сейфуллина. Работа в данном направлении будет продолжена.



