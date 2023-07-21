В 2,2 раза увеличилось производство тетрадей в стране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объём производства тетрадей с января по май 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличился в 2,2 раза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

За это время казахстанские предприятия выпустили 2,9 тысячи тонн продукции (в 2022 году – 1,3 тысячи тонн).

Импорт показал рост в 4,4 раза. Если за первые 5 месяцев 2022 года импортировано более 1,3 тысячи тонн продукции, в аналогичный период этого года – 5,7 тысячи тонн. Удельный вес завозной продукции составил 65,8%.

По итогам пяти месяцев всего на внутреннем рынке было реализовано 8,7 тысячи тонн тетрадей.