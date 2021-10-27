В 18 раз увеличилось количество оправдательных приговоров по тяжким преступлениям в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эффективности судебных реформ в стране рассказал председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вообще, в Казахстане в последние годы что-то меняется? Приведу два отрезка времени. За эти два периода доля оправданных по тяжким и особо тяжким преступлениям выросла в 8 раз. По абсолютным показателям: в 2015-ом году - 12 человек; в 2019-ом - 210 оправданных. Рост получается в 18 раз. Достаточно ли этого для успеха реформы? Конечно, нет. Не цифры важны, а восприятие общества к правосудию. Оно кардинально не улучшилось», - сказал Жакип Асанов на международном круглом столе по обсуждению судебных реформ в стране.

По его словам, люди не видят, как ведётся следствие, как работает прокурор, или как исполняется приговор. Все эти этапы закрыты для общественности.

«Люди видят другое - как проходит главное судебное разбирательство. Они на открытых процессах слышат, что говорит прокурор, адвокат, свидетели, судья. Видят эмоции тех, кого затрагивает этот процесс. Блогеры, потерпевшие, близкие подсудимых – обо всем этом они каждый день пишут в социальных сетях. У нас каждый день принимается пять тысяч итоговых решений по итогам рассмотрения дел, в том числе чуть менее тысячи приговоров и постановлений по уголовным делам. Часто от отчаяния задают вопрос: почему в наших судах ничего не меняется? Почему наши судебные процессы проходят не так, как в развитых западных странах?» - задал вопрос судья.

В ответ он озвучил мнение экспертов.

«Эксперты же считают: причина в том, что карательный синдром следствия всё ещё сильно проникает в суды. Главное судебное разбирательство остаётся прежним. Точечные реформы и организационные меры ситуацию серьёзно не меняют. В данный момент мы имеем две противоположных точки зрения. С одной стороны, это мнение ВС. Нам представляется, что судье нельзя разом передавать все материалы уголовного дела. В суд должны заходить только акт обвинения прокурора и акт защиты адвоката. А как происходит сейчас? Судья изучил дело заранее, ещё до ГСР. Ему оно подано в том свете, как это видит орган следствия и прокуратура. А их материалы имеют одну цель: доказать вину подсудимого. Прочитав дело, судья невольно становится заложником обвинительной парадигмы», - отметил Ж. Асанов.

«То есть, главное судебное разбирательство – это уже формальность. Вот почему в глазах людей наш суд остаётся продолжением карательного механизма. Кстати, принцип передачи в суд только акта обвинения и акта защиты придумали не мы. Он давно есть в ряде стран ЕС, ОБСЕ, ОЭСР.

Такой принцип охраняет непредвзятость, беспристрастность судьи, так как с делом он знакомится прямо в ходе судебного следствия», - заключил глава Верховного суда РК.