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    В 17 историко-культурных объектах Туркестана идут реставрационные и археологические работы

    29 Июля 2020, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 17 историко-культурных объектах города Туркестан проводятся реставрационные и археологические работы. Об этом сообщила руководитель Департамента по делам культуры и искусства МКС РК Кумис Сеитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По республике есть 240 исторических памятников, в текущем году в 47 объектах проводятся работы. В 17 историко-культурных объектах города Туркестан проводятся реставрационные и археологические работы. Эти работы запланированы на три года, то есть с 2019 по 2021 годы», - пояснила Кумис Сеитова.

    Было отмечено, что на территории государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», в исторических местах ведутся реставрационные работы, археологические раскопки вдоль магистральных улиц, где расположены средневековое городище Культобе, Ханской орде и мечети.

    «На нескольких объектах мавзолея Кожа Ахмета Ясауи проводятся реставрационные работы. Эти работы финансируются не только из государственного бюджета, но и за счет средств спонсоров. К примеру, в городище Культобе при спонсорской поддержке проведены раскопки в девяти местах, в текущем году будут проведены работы по реставрации, сохранению и консервации найденных в этих местах памятников. На реставрационные работы были привлечены не только отечественные, но и зарубежные специалисты. Для сохранения мавзолея все действия предварительно обсуждаются на научно-методическом совете, а также мы советуемся и с другими учеными», - добавила Кумис Сеитова.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Туркестанская область Наука Культура История Казахстана
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