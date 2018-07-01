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В 145 км от Алматы произошло землетрясение

27 Июля 2018 22:50 137
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В 145 км от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 145 км на северо-восток от города Алматы произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт some.kz.

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Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 июля в 22 час 03 минуты 27 секунд Алматинского времени. 

«Энергетический класс землетрясения - 9.0. Магнитуда -  4.2. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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