В 145 км от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 145 км на северо-восток от города Алматы произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт some.kz.

Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 июля в 22 час 03 минуты 27 секунд Алматинского времени.

«Энергетический класс землетрясения - 9.0. Магнитуда - 4.2. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».