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    В 134 раза больше мяса стал экспортировать Казахстан в Узбекистан

    13 Июня 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев озвучил ситуацию по направлению экспорта мяса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо отметить, что в допандемийный 2019 год, в период наличия статуса благополучного по ящуру, экспорт мяса составлял 9,7 тысячи тонн, в том числе на Китай приходилось 3,6 тысячи тонн, Россию – 2,1 тысячи тонн и Иран – 2,3 тысячи тонн. По итогам 2022 года, несмотря на приостановку статуса благополучия по ящуру в северо-западных регионах, мы смогли переориентировать экспорт на Узбекистан, ОАЭ и Кыргызстан и увеличить объемы экспорта в 2,9 раза», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, в результате экспорт мяса в прошлом году составил 28,7 тыс. тонн.

    «Это рекордный показатель за последние 10 лет. Данная тенденция сохраняется и в текущем году. При этом экспорт мяса в Узбекистан увеличился в 134 раза, а в ОАЭ - в 8 раз», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Экономика Узбекистан Сельское хозяйство
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