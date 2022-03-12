Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

    12 Марта 2022, 18:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный в южной половине области 15-20 м/с.

    В центре, на юге Актюбинской области ожидается низовая метель.

    В городе Алматы днем ожидается сильный дождь.

    Днем на востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Ночью и утром на западе, севере обалсти туман. Днем в центре, на юге, востоке области низовая метель. Ветер северо-восточный, днем в центре, на юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

    На западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    На юге, северо-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер северо-восточный, северный, на юге области порывы 15-20 м/с.

    На севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

    Ветер западный днем в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В городе Актау ночью и утром ожидается гололед.

    В городе Нур-Султане временами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    На юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, ночью на юге, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.

    Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, на юго-востоке области 15-20 м/с.

    В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах гроза. Ветер юго-западный в горных районах 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Алматы Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Шымкент Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана
    Какими будут метеоусловия в Казахстане 26 мая
    Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз