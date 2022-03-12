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В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Марта 2022, 18:27
В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный в южной половине области 15-20 м/с.

В центре, на юге Актюбинской области ожидается низовая метель.

В городе Алматы днем ожидается сильный дождь.

Днем на востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Ночью и утром на западе, севере обалсти туман. Днем в центре, на юге, востоке области низовая метель. Ветер северо-восточный, днем в центре, на юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На юге, северо-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер северо-восточный, северный, на юге области порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

Ветер западный днем в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В городе Актау ночью и утром ожидается гололед.

В городе Нур-Султане временами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, ночью на юге, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.

Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, на юго-востоке области 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах гроза. Ветер юго-западный в горных районах 15-20 м/с.

В городе Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.


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