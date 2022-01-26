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В 13 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

26 Января 2022 06:30
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В 13 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 13 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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26 января 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Балхаш, Жезказган, Караганда, Темиртау, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Шымкент, Риддер (2 степени), Семей ( 2 степени) и Усть-Каменогорск (2 степени).

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
НМУ подразделяются на степени: I степень — передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. II степень — передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких веществ выше 3 ПДК.
Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана.


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#Экология   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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