В 12 регионах Казахстана завершилось голосование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 12 регионах Казахстана завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЦИК, в 12 регионах сегодня работали 8 141 избирательных участков.

В соответствие с границами часовых поясов на избирательных участках пяти регионов: Актюбинской, Атырауской, ЗКО, Кызылординской, Мангистауской областях голосование закончится в 21:00 по времени Нур-Султана.

Всего сегодня было открыто 10 060 избирательных участков, в том числе при представительствах страны в иностранных государствах 66 избирательных участков в 53 странах.

Отметим, в выборах приняли участие кандидаты от пяти политических партий: «Nur Otan» , «Ак Жол», «Народная партия Казахстана» (бывшая КНПК – «Коммунистическая народная партия Казахстана»), «Адал», «Ауыл».

Для прохождения в Мажилис партии должны набрать не менее 7% от общего числа голосов.