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    В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

    20 Декабря 2021, 23:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой РГП «Казгидромет».

    На западе Акмолинской области ожидается гололед. На западе, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на северо-западе области 15-20 м/с. В городе Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

    На северо-западе, севере Актюбинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный, на северо-западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидается гололед.

    На юго-востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман.

    В Восточно-Казахстанской области на юго-западе, в центре области ожидается низовая метель, на юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на западе, в центре области 15-20 м/с.

    На западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер южный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ожидаются гололед, ночью низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер южный, ночью порывы 18 м/с.

    Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На севере области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.

    На севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ожидается ветер северо-восточный на севере и в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

    На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. В городе Актау ночью и утром ожидается туман.

    В городе Нур-Султане временами ожидается туман.

    На севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед. В городе Павлодаре утром и днем ожидается туман.

    Ночью на северо-западе, днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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