В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой РГП «Казгидромет».

На западе Акмолинской области ожидается гололед. На западе, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на северо-западе области 15-20 м/с. В городе Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

На северо-западе, севере Актюбинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный, на северо-западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидается гололед.

На юго-востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области на юго-западе, в центре области ожидается низовая метель, на юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на западе, в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер южный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ожидаются гололед, ночью низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер южный, ночью порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На севере области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ожидается ветер северо-восточный на севере и в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. В городе Актау ночью и утром ожидается туман.

В городе Нур-Султане временами ожидается туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед. В городе Павлодаре утром и днем ожидается туман.

Ночью на северо-западе, днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.