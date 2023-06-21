В 12 раз увеличено финансирование ремонта дорог в Петропавловске - аким СКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 12 раз увеличено финансирование ремонта дорог в Петропавловске. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна проблема, о которой мы прямо говорим – это состояние дорог. За последние несколько лет оно значительно ухудшилось. В том числе в Петропавловске. Нужно учитывать, что сеть автомобильных дорог в нашем регионе составляет 9 тысяч километров и занимает по протяженности второе место в стране. Решить проблему состояния дорог одномоментно невозможно. Однако мы принимаем все необходимые меры для исправления ситуации. В этом году на средний и текущий ремонт дорог.

В Петропавловске выделили в 12 раз больше средств, чем в предыдущем. Отремонтируем не менее 25 улиц», – сказал А.Сапаров.

По словам акима, до конца года в области будет приведено в порядок 705 км дорог, из них 110 километров – республиканского значения, 480 километров – местного и 115 километров – внутри поселковых дорог в 47 селах. На эти цели выделили 40 миллиардов тенге.

В ходе брифинга А.Сапаров также сообщил, что на 2023-2026 годы в области запланирована реализация 35 индустриальных проектов.