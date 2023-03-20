В 11 областях, Астане и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 11 областях Казахстана, а также в Астане и Шымкенте 20 марта объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 20 марта на севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В г. Петропавловск: 20 марта ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

20 марта ночью на востоке Акмолинской областиожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Астане 20 марта ночью и утром ожидается туман.

20 марта на севере, востоке Костанайской областиожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем на юге области 2 тепла.

20 марта на севере, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. В г. Жезказган: 20 марта ночью ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 18 м/с.

20 марта ночью на востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

20 марта на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северный на севере, востоке области 15-20 м/с. В г. Усть-Каменогорск: 20 марта ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

20 марта на западе, юге, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-северный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

20 марта в центре Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный 15-20, днем порывы 23 м/с. В г. Кызылорда: 20 марта ожидается ветер северо-восточный днем порывы 17 м/с.

20 марта в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

20 марта на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

В Шымкенте 20 марта утром и днем ожидается гроза.

В Алматинской области в период 18-20 марта 2023 года в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.



