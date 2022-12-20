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    В 11 квартирных кражах подозревается 30-летний житель Алматинской области

    20 Декабря 2022, 21:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30-летний житель Алматинской области подозревается в 11 квартирных кражах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Гражданин С. орудовал в основном в частном секторе Алатауского района Алматы. Совокупный ущерб от его «работы» составил более 2 млн тенге.

    «Мужчина, убедившись, что хозяев нет дома, проникал в частные дома и похищал деньги, электронику, ювелирные изделия – словом, все, что мог найти и легко унести. После очередной кражи он был задержан. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленника. По всем фактам зарегистрированы уголовные дела и объедены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.


    Фото: polisia.kz
    Алматы Борьба с преступностью
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