В 11 квартирных кражах подозревается 30-летний житель Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30-летний житель Алматинской области подозревается в 11 квартирных кражах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Гражданин С. орудовал в основном в частном секторе Алатауского района Алматы. Совокупный ущерб от его «работы» составил более 2 млн тенге.

«Мужчина, убедившись, что хозяев нет дома, проникал в частные дома и похищал деньги, электронику, ювелирные изделия – словом, все, что мог найти и легко унести. После очередной кражи он был задержан. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленника. По всем фактам зарегистрированы уголовные дела и объедены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.





Фото: polisia.kz