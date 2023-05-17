В 10 селах Актюбинской области за два года не зарегистрировано ни одного преступления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 10 селах Актюбинской области за два года не зарегистрировано ни одного преступления. Их можно назвать «Безопасными селами», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы люди жили в селах, нужен интернет. Без интернета нынешняя мололежь не может жить в селах. Также мы должны обеспечить их образованием. Каждый родитель переживает за будущее своих детей. Обеспокоившись положением детей, они могут переехать жить в город. Мы должны поднимать уровень сферы здравоохранения в селах. Есть вопросы по благоустрйоству», - отметил на брифинге в СЦК аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

Глава региона также рассказал о реализуемом в области проекте «Безопасное село».

«Мы пропагандируем такие вещи как отказ от курения и алкоголя. Мы насчитали 10 сел, где не зарегистрировано ни одного преступления. Как известно, если нет преступления, село считается безопасным для проживания. Поэтому до конца года планируем привлечь в проект 60 сел до конца года», - добавил Ералы Тугжанов.

Ранее сообщалось о том, что в Актюбинской области построят завод по производстсву теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти.



