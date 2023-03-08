В 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 9 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

9 марта на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, юге области порывы до 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

9 марта на севере, западе Костанайской области ночью ожидается низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

9 марта на западе, севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман, днем на западе, севере области гололед. Ветер юго-западный на севере области 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 9 марта на севере, западе Павлодарской областиожидается низовая метель. Ветер западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер западный, порывы 18 м/с.

9 марта ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

9 марта ночью на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, в центре области порывы до 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы до 18 м/с.

Днем 9 марта на востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юге, востоке области 15-20 м/с.

9 марта на юге, востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

9 марта во второй половине дня на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза.

9 марта ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, ночью на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В г. Конаев 9 марта ночью ожидается туман. Ветер северо-восточный, в первой половине ночи порывы 15 м/с. 9-10 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка (Улкен и Киши Алматы) сохраняется опасность схода снежных лавин.

Вг. Алматы 9 марта ночью и утром ожидается туман.



