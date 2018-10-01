В 10 млрд долларов оценили ущерб от урагана «Майкл» в США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Ущерб, который ураган «Майкл» нанес застрахованным домам и промышленным предприятиям шести американских штатов, составит до $10 млрд. Такую оценку дала в опубликованном в понедельник прогнозе консультационная компания AIR Worldwide, специализирующаяся на анализе рисков, возникающих вследствие чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий, сообщает ТАСС.

«AIR оценивает в пределах $6-10 млрд ущерб застрахованной отрасли от ветра и штормов, которые вызвал ураган «Майкл», - заявила фирма. По ее словам, прогноз распространяется на территорию штатов Алабама, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Компания в своем анализе оценивала урон, нанесенный расположенным на побережье жилым домам, коммерческим и промышленным предприятиям, а также автомобилям.

По данным телекомпании CNN, число погибших в результате последствий «Майкла» в США достигло в понедельник 18 человек и возрастет еще больше. В штате Флорида до 35 человек числятся пропавшими без вести.

Ураган «Майкл» достиг южного побережья США в минувшую среду. В тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, после этого ураган начал ослабевать. «Майкл» принес мощнейшие ветра и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям в нескольких регионах на юго-востоке страны. По данным CNN, без электроэнергии в семи штатах на Восточном побережье США остаются свыше 250 тысяч потребителей.

Фото: novostipmr.com