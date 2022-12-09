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    В 10 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    9 Декабря 2022, 05:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пятницу метеорологические условия в 10 городах Казахстана будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «9 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Актобе, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Костанай и Караганда (1 степени), Риддер (2 степени), Семей (2 степени), Усть-Каменогорск (2 степени)», - отмечают синоптики.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    При неблагоприятных метеоусловиях 2 степени рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

    - промывать нос и горло при возвращении домой;

    - не допускать сжигание отходов и мусора.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области.
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