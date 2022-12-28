В 1,5 раза возросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайской области отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ/гриппом в регионе рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ОРВИ/гриппу в Костанайской области характеризуется сезонным подъемом заболеваемости. За последнюю 51 неделю эпидсезона 2022-2023 года в области зарегистрировано 13173 случая ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 1520. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости в 1,5 раза,- сообщила Гулим Досумова. — По возрастной структуре наибольшая заболеваемость приходится на детей до 14 лет, которые составляют 70% от всей заболеваемости, в том числе дети до 1 года – 2%, беременные женщины – 1,1%».

Ведомство ведет мониторинг за циркуляцией гриппа и негриппозных инфекций. Так, с 1 октября, то есть с начала эпидсезона от пациентов, обратившихся с клиникой ОРВИ выборочно отобрано 555 проб, зарегистрирован 151 случай гриппа: в Костанае - 81, Рудном - 26, Костанайском районе - 21, Алтынсаринском районе - 23. Во всех случаях определен вирус гриппа типа В, из числа заболевших 114 - взрослые лица, 37 -дети до 14 лет и один ребенок до 1 года.

«С 40-51 неделю зарегистрировано 9383 случая ОРВИ среди школьников. Удельный вес - 25,4%. Заболеваемость зафиксирована в 195 школах области, в том числе с вовлечение в эпидемический процесс от 10-20% в 19 школах», - добавила Гулим Досумова.

В разгар эпидсезона, по словам заместителя руководителя ведомства, а именно 30 ноября текущего года несколько классов Троебратской средней школы в Узункольском районе пришлось закрыть на карантин в связи с ростом заболеваемости - 98 случаев ОРВИ. Дети были переведены на дистанционное обучение с 1 по 7 декабря.

В департаменте напомнили, что в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом при регистрации заболеваний ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода, рекомендуется отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрет приема новых детей в классы в течение десяти календарных дней.

«В случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода, осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение, - отметила Гулим Досумова. — Также, мы призываем граждан незамедлительно получить вакцину против COVID-19. Вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции».

Ранее сообщалось, что почти 60% заболевших ОРВИ в Костанайской области - дети до 14 лет



