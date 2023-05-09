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    Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы

    9 Мая 2023, 21:39

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов поздравил сегодня с Днем Победы Екатерину Абсатырову, которая в годы Второй мировой войны была узницей концлагеря в Финляндии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Память о подвигах наших ветеранов, которые в кровавые годы войны боролись за мир и свободу, оказание почестей - наш долг перед ними. Благодаря их общему подвигу, мужеству и героизму мы все вместе выстояли и победили. Сейчас благодаря им мы живём под мирным небом. Но ужасы тех дней нельзя забывать, наших ветеранов мы должны помнить всегда. Их жизнь - пример для подрастающего поколения. Мы преклоняем голову перед их героизмом! А вам, Екатерина Серафимовна, желаем прожить долгую жизнь!» - сказал, обращаясь к Екатерине Абсатаровой, С.Шапкенов.


    Екатерина Абсатырова выразила признательность акиму области за оказанное внимание и пожелала, чтобы ужасы войны никогда не повторились, а наша страна всегда жила под мирным небом.

    Екатерина Абсатырова родилась 19 января 1931 года в Республике Мордовия РФ. В 1941 году её семья попала в плен и находилась в заточении в концлагере в Финляндии. После освобождения с 1944 года работала в колхозе. В 1950 году вышла замуж, сейчас она - мама троих детей и бабушка трех внуков. В 1968 году Екатерина Абсатырова переехала в Гурьев (ныне Атырау) и до выхода на пенсию проработала в локомотивом депо.

    В Атырауской области в живых не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Атырау
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