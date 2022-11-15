Ужесточить требования при реализации сжиженного газа поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по вопросам предупреждения пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо обеспечить четкую координацию заинтересованных госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период. Внести согласованные предложения по повышению эффективности контроля за пожарной безопасностью в жилых объектах», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина также поручил акиматам регионов взять на особый контроль работу социальных объектов в отопительный период.

«Необходимо ускорить вопрос по выносу котлов, смонтированных внутри общественных зданий и многоквартирных жилых домов. Министерству индустрии совместно с министерствами по чрезвычайным ситуациям, энергетики, акиматами регионов принять меры по ужесточению требований при реализации сжиженного газа, особенно в баллонах», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Также Премьер отметил необходимость вести разъяснительную работу среди владельцев газонаполнительных пунктов о необходимости контроля за качеством баллонов, проверки их срока службы.

«В целом, Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов необходимо усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением по вопросам пожарной безопасности. Министерству информации следует оказать содействие в этом вопросе», - заключил Алихан Смаилов.





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