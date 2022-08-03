Ужесточить требования по выписке фискальных чеков АЗГС планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился планами по недопущению ценовых перекосов при торгах сжиженным нефтяным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства поручено принять меры по запуску торгов сжиженного нефтяного газа, не допустив ценовых перекосов. Так, в соответствии с поручением Президента, переход на биржу сжиженного нефтяного газа перенесен на 1 января 2023 года», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что 20 июля текущего года внесены изменения в Типовые правила биржевой торговли, позволяющие не допускать резких скачков цен при биржевых торгах.

По его словам, на сегодня прорабатываются следующие изменения:

- включение сжиженного нефтяного газа в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на транспорт;

- ужесточение требований по выписке фискальных чеков АЗГС с указанием объемов и цен реализации.

«Также рассматривается вопрос определения единой товарной биржи для дефицитных товаров, подконтрольной профильным государственным органам. Вышеуказанные меры позволят обеспечить прозрачность и отслеживать операции при торговле сжиженным газом», - добавил министр.



