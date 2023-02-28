Ужесточить требования к микрофинансовым организациям по проблемным кредитам могут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Требования к микрофинансовым организациям по проблемным кредитам могут быть ужесточены. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, в отношении микрофинансовых организаций пруденциальное регулирование было ужесточено. Также были приняты меры по ограничению доли проблемных кредитов. То есть, мы ввели норматив 20%, это все кредиты, выданные микрофинансовой организацией, независимо от того, учитываются ли они на балансе, или они учитываются на внебалансе МФО (не более 20% от объема всех микрокредитов – авт.). Они не должны превышать 20%. В последующем мы планируем ужесточить данное требование. Мы будем внимательно следить за ситуацией и, если будут признаки появления новых рисков, данное требование будет ужесточаться», – сказал Н.Абдрахманов.

Спикер подчеркнул, что указанный норматив не является формальностью, это пруденциальный норматив. При нарушении этого ограничения к МФО будут применяться меры, вплоть до отзыва лицензии.

Ранее сообщалось о мерах по уменьшению долговой нагрузки граждан.



