Ужесточить требования к медорганизациям в системе ОСМС планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего с начала года Фонд социального медицинского страхования выявил более 882 тыс. нарушений на сумму 11,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольшее количество дефектов выявлено у поставщиков, оказывающих консультативно-диагностические услуги. Зачастую на оплату было предъявлено необоснованно завышенное количество услуг. В том числе экспертами Фонда было выявлено свыше 28 тыс. неподтвержденных случаев оказания медуслуг (то есть «приписок») на общую сумму к снятию 214,2 млн тенге. Хочу подчеркнуть, что мониторинг Фонда позволяет выявлять приписки, в таких случаях с поставщика снимается трехкратный размер стоимости услуги», - сообщил председатель правления ФСМС Айдын Ашуев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, оплата медорганизациям за оказанные медуслуги производится только после проведения мониторинга качества и объема медицинских услуг. Медорганизациям дается 45 дней на устранение нарушений.

«Далее мы намерены ужесточать требования к поставщикам, тем самым влиять на качество медуслуги и повысить ответственность перед пациентом», - добавил Айдын Ашуев.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года в Фонд социального медицинского страхования поступило более 13 тыс. жалоб. Топ жалоб возглавило непредоставление медицинским работником медицинской помощи на уровне поликлиники, требующейся по медицинским показаниям – 26%.