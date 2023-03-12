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    Ужесточить требования к автономным системам теплоснабжения могут в РК

    12 Марта 2023, 19:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрят требования по строительству объектов теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На заседаниях рабочих групп Мажилиса Парламента Республики Казахстан при обсуждении проекта нового Экологического кодекса общественностью, общественными организациями, неправительственными организациями и субъектами частного предпринимательства требования по установлению нормативов эмиссий для объектов III и IV категорий были исключены», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, принято решение о регулировании объектов III категории в уведомительном режиме, объектов IV категории – об освобождении регулирования.

    «При этом в настоящее время в рамках пересмотра требований по строительству объектов теплоснабжения рассматриваются поправки в Экологический кодекс в части ужесточения требований к автономным системам теплоснабжения и производственных котлов на твердом топливе (угле) путем пересмотра категории объекта», - добавил Премьер-Министр.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о проводимой работе по внедрению новой модели оптового рынка электроэнергии. По его словам, в стране планируют внедрить почасовые тарифы на электроэнергию.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Строительство Алихан Смаилов
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