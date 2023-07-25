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    Ужесточить порядок прохождения техосмотров автомобилей намерены в Астане

    25 Июля 2023, 12:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Следить за техническим состоянием своих автомобилей призвал столичных жителей начальник Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны. Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, ситуация с пожарами на транспорте остается на сегодня сложной в столице.

    «В настоящее время принимаются меры по ужесточению порядка прохождения технических осмотров», - сказал Еркин Отаргалымулы.

    Спикер добавил, что автовладельцам необходимо:

    - следить за техническим состоянием электропроводки и системы топливоподачи;

    - проводить установку дополнительного оборудования и его обслуживание только в специализированных центрах;

    - оборудовать (оснастить) транспортное средство огнетушителем.

    «В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 101», - добавил Еркин Отаргалымулы.

    Ранее сообщалось, что 36 пожаров на общественном транспорте зарегистрировано за полгода в Астане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Пожар ДЧС Авто
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