Ужесточить ответственность за сокрытие двойного гражданства намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены ужесточить ответственность за сокрытие двойного гражданства. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году для предотвращения фактов двойного гражданства планируется внесение поправок в законодательные акты для ужесточения ответственности за умышленное сокрытие другого гражданства. Чтобы не было последствий при принятии иного гражданства, бывшим гражданам Казахстана, выехавшим в другие страны и принявшим иное гражданство, необходимо в течение 30 суток обратиться в консульское учреждение Казахстана для регистрации утраты гражданства», - сказала Шугыла Турлыбек.

Казахстан не признает двойное гражданство, поэтому под особым контролем находится работа по выявлению подобных фактов.

Законодательством предусмотрена административная ответственность за использование паспорта или удостоверения личности гражданина РК лицом, утратившим гражданство нашей страны, а также за несообщение в установленные законодательством сроки. За скрытие факта наличия двойного гражданства, предусмотрены штраф до 200 МРП либо выдворение за пределы РК.

Как сообщалось ранее, 138 лиц с двойным гражданством выдворены из страны.



