Ужесточить ответственность операторов связи за звонки от мошенников намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане рассматриваются вопросы введения ответственности за передачу пластиковой карты, также ужесточить ответственность операторов связи за пропуск несанкционированного трафика. Об этом заявил заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года МВД проведено несколько совещаний с участием МЦРИАП, других компетентных госорганов, а также операторов связи. Сейчас компании сотовой связи занимаются вопросом блокирования звонков с подменных номеров. До конца года этот вопрос будет решен», - сказал Рустем Дюсетаев на еженедельном брифинге МВД.

Он объяснил, что подмена может быть произведена на любой номер оператора связи.

«Совместно с уполномоченными органами рассматриваются вопросы введения ответственности за передачу пластиковой карты. Также рассматривается вопрос ужесточения ответственности операторов связи за пропуск несанкционированного трафика», - сообщил он.

Согласно пункту 4 части 2 статьи 190 УК, мошенничество (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием), совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, предусматривает наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества. При совершении преступной группой либо в особо крупном размере наказание составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что с начала года зарегистрировано 17,5 тысяч преступлений, при этом это ниже прошлогоднего показателя, составлявшего 17 900 преступлений (1,7%). В результате действий мошенников гражданам с начала года причинен ущерб на сумму 15 млрд тенге.



