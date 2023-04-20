Ужесточить наказание за организацию подпольных нарколабораторий просят мажилисмены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблему распространения синтетических наркотиков подняла депутат Мажилиса Динара Шукижанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш депутатский запрос связан с острой необходимостью принятия мер по противодействию распространению синтетических наркотиков в Республике Казахстан - с одной из самых актуальных и опасных проблем нашего времени. Это явление, порождающее горе и разрушение, несет угрозу не только для наших молодых людей, но и для нашего общества, и государства в целом. Это яд, который быстро и беспощадно разрушает их жизни, оставляя нас, их родных и близких, с бессилием и отчаянием», - сказала Динара Шукижанова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен подчеркнула, что здоровая и счастливая нация – это ключевое условие благосостояния страны и один из главных приоритетов программы нашей партии.

Было отмечено, что согласно официальной статистике, ежегодно на территории республики возрастает количество изъятых синтетических наркотиков, что свидетельствует об активном замещении «традиционных» наркотиков их синтетическими аналогами. В 2019-2021 гг. МВД изъято 263,6 кг синтетических видов наркотиков, стоимость которых на «черном рынке» могла бы составить более 5,1 млрд тенге. С начала текущего года из незаконного оборота изъято более 88 кг синтетических наркотиков, стоимостью 1,7 млрд тенге.

«Особую тревогу вызывает популярность синтетических наркотиков среди молодежи (от 15 до 28 лет) из-за доступности и дешевизны, вытеснившей «тяжелые» наркотики. В основном эти преступления совершаются лицами в возрасте от 21 до 29 лет – 5343, или 15,5% из числа зарегистрированных наркопреступлений (34 316)», - подчеркнула Динара Шукижанова.

Кадр из видео

Депутат добавила, что в разрезе потребляемых психоактивных веществ отмечается тенденция роста числа лиц, зависимых от новых, так называемых «синтетических наркотиков». За шесть лет данный контингент вырос более чем в 17 раз среди детского и взрослого населения (с 40 пациентов в 2017 году до 694 на 1 апреля 2023 года).

«Наркоторговцы активно наладили местное производство «синтетики», о чем свидетельствует динамика роста ликвидированных нарколабораторий. С 2018 по 2022 год МВД и КНБ было ликвидировано 106 нарколабораторий, с 2019 по 2022 год было изъято 654,1 кг синтетических наркотиков», - уточнила Динара Шукижанова.

В связи с этим депутаты просят усилить ответственность за организацию деятельности подпольных нарколабораторий и оборот «конструкторов», используемых при изготовлении синтетических наркотиков. В ст. 299-1 УК РК ввести квалифицирующий признак - привлечение к уголовной ответственности за вербовку лиц, к незаконному обороту наркотиков, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем.



