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    Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК

    3 Июля 2023, 15:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие изменения в законодательство предложены Агентством РК по противодействию коррупции, они размещены на портале открытых НПА.

    В частности, статью 364 Уголовного кодекса РК предлагается изложить в следующей редакции: «Статья 364. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Учреждение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если это деяние связано с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

    Также поясняется, что деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное сотрудником правоохранительного органа, – наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - уточняется в проекте поправок.

    Также поясняется, что деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 17 июля текущего года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Криминал
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