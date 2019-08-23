Ужесточить наказание для насильников и ввести обязательную химкастрацию предлагают костанайские судьи

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Коллегия Костанайского областного суда сразу после рассмотрения апелляционных жалоб по делу об изнасиловании проводниками актюбинки в поезде «Тулпар-Тальго» вынесла частное постановление в адрес межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре по мониторингу и обобщению практики применения УК РК и УПК РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Санкции статей 120, 121, 122 и 123 Уголовного кодекса относят преступления против половой неприкосновенности к категории средней тяжести. Что это дает преступнику? Во-первых, избежать сурового наказания. Насильнику максимально суд может назначить только 5 лет, но не более. Если в деле отсутствуют отягчающие обстоятельства и есть смягчающие, то суд по статье 55 УК вынужден назначить наказание и того меньше – не более 2,5 лет лишения свободы. Во-вторых, избежать наказания через примирение с потерпевшей по статье 68 УК. В-третьих, выйти из мест лишения свободы условно-досрочно после отбытия одной трети срока наказания по статье 72 УК. В-четвертых, заменить неотбытую часть наказания на штраф или еще более мягким видом после отбытия одной четвертой части лишения свободы. В-пятых, получить неоправданно мягкое наказание. Статья 55 УК запрещает судам назначать лишение свободы, если преступник возместил материальный и моральный вред потерпевшему. Виновному грозит отбывание наказания в учреждении лишь средней безопасности, так как УК не дает право суду определить ему более строгий режим», — отмечается в постановлении судебной коллегии.

Костанайская областная апелляционная коллегия предлагает инициировать поправки в Уголовный кодекс, а именно ужесточить наказание по части первой статей 120, 121 и 122 с 5 до 7 лет лишения свободы; исключить применение статьи 55. Это освобождает суд от обязанности снизить срок наказания наполовину при назначении лишения свободы совершившим половые преступления, предусмотреть обязательное назначение химической кастрации, внеся изменения в статьи 91 и 93; ужесточить часть вторую статьи 123 УК, введя дополнительный квалифицирующий признак — «с использованием служебной зависимости потерпевшей».

Рассмотреть данные поправки в Уголовный кодекс предлагает Костанайская судебная коллегия Межведомственной рабочей группе при Генеральной прокуратуре по мониторингу и обобщению практики применения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов инициировать внесение вышеназванных изменений в закон в установленном порядке.