Уже завтра приступим к восстановлению теплопроводов на соцобъекты – Олег Крук о состоянии школ и детсадов

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук ответил, когда дети снова смогут учиться в школах Экибастуза и снова заработают детские сады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Олег Крук пояснил, что на данный момент производится подача теплоносителей на жилые дома. Дальнейшая работа – нормализация всех параметров на жилых домах, это и восстановление систем водоснабжения и канализации, которые идут параллельно, но все-таки мы сделаем упор на восстановление воды. Уже с завтрашнего дня приступаем к восстановлению теплопроводов, трубопроводов на социальные объекты. У нас есть на ЦТП –52 объекта. Помимо этого, еще есть заниженные параметры. Как восстановим, сразу будет рассматриваться вопрос о восстановлении режима», - пояснил Олег Крук.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. Еще утром сообщалось о том, что подключение к теплу оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня. Сообщалось, что ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.



