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    Уже известны все пары четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу

    7 Декабря 2022, 03:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определились все пары четвертьфиналистов чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый четвертьфинальный матч состоится 9 декабря в Аль-Райане — в нем сыграют сборные Хорватии и Бразилии. В ночь с 9 на 10 декабря в Лусаиле встретятся сборные Нидерландов и Аргентины, 10 декабря в Дохе сборная Марокко сыграет с Португалией, а в ночь с 10 на 11 декабря в Эль-Хауре Англия встретится с Францией.

    Главным фаворитом турнира на данный момент является сборная Бразилии. Бразильцев считали главными претендентами на титул еще до старта чемпионата мира. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

    Ранее сообщалось, что сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. А сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.

    А десятки тысяч болельщиков сборной Марокко вышли на улицы Дохи, чтобы отпраздновать первый в истории их сборной выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Также марокканские болельщики празднуют победу своей сборной на Елисейских полях.

    Фото: Global Look press
    Спорт Футбол Катар Чемпионат мира по футболу
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