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    Ужасающим назвал Глава государства показатель смертности в ДТП

    20 Октября 2022, 11:08

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Актуальной задачей назвал ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы, Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «Это очень важный участок. Поэтому Правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие 2 года. Нужно срочно решить вопрос финансирования», - сказал Глава государства.

    Прежде всего, по его словам, важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта.

    Касым-Жомарт Токаев констатировал рост ДТП, в том числе со смертельными исходами.

    «В области за 9 месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек. Это ужасающий показатель. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог», - подчеркнул Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана ДТП Дороги Жетысуская область
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