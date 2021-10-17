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    Узбекско-афганские переговоры прошли в Термезе

    17 Октября 2021, 12:01

    ТЕРМЕЗ. КАЗИНФОРМ – В Термезе состоялась рабочая встреча делегаций Узбекистана и Афганистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой Министерство инвестиций и внешней торговли РУ.

    Делегацию Узбекистана возглавил заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, а афганская сторона была представлена исполняющим обязанности заместителя главы временного правительства Абдул Саламом Ханафи.

    В ходе состоявшихся переговоров представители различных министерств и ведомств обсудили вопросы обеспечения безопасности границ, сотрудничества в сферах инвестиций, взаимной торговли, энергетики, международных грузоперевозок и транзита. Состоялся также обмен мнениями о развитии связей в сфере образования и гуманитарной области.

    Особое внимание было уделено вопросам реализации инфраструктурных проектов, в частности прокладки линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри» и строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

    По итогам встречи достигнут ряд двухсторонних договоренностей по обсужденным вопросам.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Афганистан
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